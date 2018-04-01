60 минут - Лондон готовит новые санкции (29.03.2018)

Добавлено: 01 апр 2018 в 00:10 ,

60 минут. Лондон готовит новые санкции последний выпуск 29 марта. Ответные меры Москвы на высылку дипломатов будут объявлены в ближайшее время, сообщила официальный представитель МИД. Мария Захарова подчеркнула, что Лондон открыто нарушает международные нормы, не предоставляя Москве доступ к Скрипалю и его дочери. Она также прокомментировала заявление главы МИД Британии Бориса Джонсона. Великобритания не представила никаких доказательств причастности России к отравлению Сергея Скрипаля, но многие на Западе предпочли просто поверить британцам на слово. Вот реакция американского Госдепартамента: улучшение отношений с Россией возможно, только если Москва признает ответственность за дело Скрипаля. Ведущие ток-шоу Ольга Скабеева и Евгений Попов.



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