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Активисты предложили решать вопрос подмосковных свалок на референдумах


Добавлено: 01 апр 2018 в 20:03, Категория: Новости на сегодня
Активисты предложили решать вопрос подмосковных свалок на референдумах

Активисты решили провести локальные референдумы в городских округах Московской области с требованием закрыть мусоросжигательные заводы. Об этом пишет РБК со ссылкой на муниципального депутата Солнечногорского района Дмитрия Трунина.

По его словам, инициатива об общем референдуме по области ранее была заблокирована Мособлдумой.

На сайте Мособлдумы эта информация подтверждается. 29 марта прошло заседание комитета по вопросам госвласти и региональной безопасности с участием Трунина. «Комитет принял решение о подготовке проектов постановлений Московской областной Думы о несоответствии вопросов, предлагаемых для вынесения на референдум требованиям ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав"», — говорится в сообщении комитета.

Однако активисты решили 4 апреля подать заявку в избирательную комиссию Подмосковья на проведение трех подмосковных референдумов по вопросам размещения мусоросжигательного завода, предприятия по переработке мусора и полигона в Барвихе.

Активист движения «Стоп-выброс» Анна Дмитриева рассказала, что идею референдумов поддержали жители Волоколамска, Наро-Фоминска, Серпухова, Коломны, Воскресенска, Солнечногорска, Балашихи и Волоколамска.

Теперь инициативная группа намерена провести в Подмосковье митинги, в числе требований которых - отказ губернатора региона Андрея Воробьева от нового срока.


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Добавлено: 01 апр 2018 в 20:03, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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