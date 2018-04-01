Аман Тулеев ушел с поста губернатора Кемеровской области

Тема: Пожар в торговом центре в Кемерове

Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке с поста губернатора Кемеровской области. Глава государства принял отставку Тулеева. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Кемеровской области сообщил о том, что Тулеев обратился к Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию. По его словам, он считает свое решение единственно верным после трагедии в Кемерове.

Напомним, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар, жертвами которого стали более 60 человек.

«Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя», — сказал Аман Тулеев. При этом он добавил, что «делал все, что мог: встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы по оказанию помощи».

Утром 1 апреля пресс-служба Кремля сообщила о том, что Владимир Путин принял отставку Тулеева. «Президент подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Кемеровской области». Этим же документом врио главы региона назначен Сергей Цивилёв», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

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