Аман Тулеев ушел в отставку. СМИ узнали, что губернатор Кемеровской области подал заявление о своей отставке с должности главы региона.

25 марта в Кемерово произошла трагедия, которая обернулась невероятным резонансом по всей стране. Сгорел ТРЦ «Зимняя вишня», где в пожаре погибли более 60 человек. Большая часть – дети (41 ребенок).

Ранее РБК писало, что решение об отставке Тулеева было принято задолго до пожара в «Зимней вишне». Тулееву 73 года. Кемеровскую область он возглавляет с прошлого столетия – с 1997 года.