Американский генерал раскрыл стратегию Вашингтона по борьбе с ИГИЛ

Стратегия США по борьбе с ИГИЛ, помимо непосредственного участия в операции в Сирии и Ираке, предусматривает оказание помощи другим странам для борьбы с данной группировкой, заявил командующий Корпусом морской пехоты генерал Роберт Неллер.

Видеозапись выступления генерала опубликована на официальном сайте Министерства обороны США.

В ответ на вопрос ведущего конференции в Атлантическом совете о национальной стратегии по борьбе с ИГИЛ* (с учетом расширения террористической активности данной группировки по всему региону Северной Африки) Неллер признал, что у США недостаточно возможностей для ведения самостоятельной борьбы с ИГИЛ во всем регионе.

При этом генерал отметил, что Стратегия национальной безопасности предусматривает создание союзов с другими странами и США обладают достаточными возможностями, чтобы помочь другим государствам эффективнее бороться с терроризмом.

«Мир большой, и поэтому в Стратегии национальной безопасности говорится о необходимости создания союзов и партнерств. У нас нет достаточных сил для самостоятельной борьбы (с терроризмом. — прим. ред.) и мы не будем этого делать в одиночку.

Но мы можем оказать другим государствам помощь, чтобы они повысили эффективность собственных антитеррористических подразделений и сил безопасности», — заявил генерал Неллер.

Генерал также добавил, что в настоящее время США уже работают с французскими, британскими и итальянскими партнерами в целях повышения возможностей Нигерии, государств Западной Африки и других стран по борьбе с угрозой ИГИЛ.

«И сейчас мы работаем с нашими партнерами из Великобритании, Франции, Италии и других стран. Мы оказываем помощь Нигерии, государствам Западной Африки и другим странам», — отметил он.

Необходимость помощи другим государствам Роберт Неллер объяснил тем, что «в конечном итоге ВС США будут вынуждены покинуть данный регион» и местным силам безопасности придется бороться с терроризмом самостоятельно.

«Потому что в конечном счете мы не можем оставаться в регионе, мы не можем оставаться там, и эти страны будут вынуждены развивать собственный потенциал по борьбе с терроризмом, и у нас есть достаточно возможностей помочь им в этом деле», — добавил он.

Ранее стало известно, что США выделят 60 миллионов долларов для борьбы с терроризмом в Сахельском районе Африки.

* запрещенная в РФ террористическая группировка