Антарктида це Украина! Киев выдавит Россию с рынка углеводородов (ФОТО, КАРТА)

Эта идея, правда, встречает резкие возражения экологов. Они отмечают, что в условиях отсутствия естественных врагов, в популяциях некоторых видов грызунов выделяются собственные «хищники». В данном случае это может обернуться угрозой для яиц и птенцов пингвинов вида Адели, живущих на полуострове.

Впрочем, единства в этом вопросе нет, часть экологов считает, что регуляторами популяции леммингов могут стать чайки. Сегодня чайки питаются почти исключительно рыбой. Там же, в море, остаются отходы их жизнедеятельности.

В случае расширения рациона за счет леммингов, отходы жизнедеятельности чаек (как и леммингов) дадут мощный толчок развитию гумуса и формированию почв.

Украинский Галиндез интересен тем, что здесь имеются две лощины с высокой защищенностью по ветровому горизонту. В устье лощин горизонт составляет 2,6 и 2,8 метров. То есть здесь, пусть на очень ограниченной территории, возможно развитие стланников в низкорослые деревья и кустарники.

«Мы действительно можем создать для добытчиков почти курортные условия, — уверен Снисаренко. — Представляете, туристы с круизного лайнера, а такие возят желающих в Антарктиду из США, Канады, Европы, Японии, Южной Кореи уже не одно десятилетие, доставляются вертолетами на станцию, а здесь их ждет… ресторан украинской кухни. Причем, в саду!

Помещение ресторана компонуется из нескольких малых жилых модулей (МЖМ-3). Они не очень высокие, но достаточно просторные. За окном ивы, телега, тын, перевернутые крынки на жердях, прочий антураж. В меню борщ, вареники, горилка.

Дивчины у нас на станции вообще красавицы, а оденут национальные наряды, так ни один японец не устоит!».