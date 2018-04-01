Антонов считает, что раньше такого крушения отношений с США не происходило

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил в интервью «Пятому каналу», что похожего крушения российско-американских отношений за их историю он не помнит.

Речь идет и о, в том числе, подобных выпадах в адрес России, которые совершаются в последнее время.

Антонов считает неудачным решение американской стороны о высылке дипломатических сотрудников РФ. Он заявил, что все они не являются врагами США. Эти российские дипломаты занимались деятельностью, направленной на улучшение двусторонних отношений.

Ранее Соединенные Штаты объявили, что высылают 60 российских дипломатов и закрывают генконсульство РФ в Сиэтле в знак солидарности с Соединенным Королевством по «делу Скрипаля». СМИ сообщают, что уже второй самолет с российскими дипломатами вылетел в Москву.

Россия приняла ответные зеркальные меры. 31 марта со здания американского генконсульства в Петербурге сняли флаг Соединенных Штатов. В ночь на 1 апреля последние дипломатические сотрудники США покинули здание бывшего генконсульства.