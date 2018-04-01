Авиационные спасатели ЗВО учатся выживать в условиях дикой природы

В Псковской области на аэродроме Остров проходит сбор начальников поисково-спасательной и парашютно-десантной службы авиационных частей Западного военного округа (ЗВО).

В течение трех недель участники сбора будут изучать вопросы автономного поиска воздушных судов, потерпевших бедствие в светлое и темное время суток, отработают оказание первой медицинской помощи и эвакуацию пострадавших вертолетом в режиме зависания и посадочным способом.

Кроме этого, спасатели отработают подготовку личного состава к вынужденному покиданию воздушного судна с использованием различных типов парашютных систем, подготовку к выживанию в различных природных условиях, применение носимого аварийного запаса, использование имеющихся средств связи и сигнальных ракет для привлечения внимания спасателей и отпугивания диких животных.

В ходе проведения сборов специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы выполнят десантирование с вертолетов Ми-8, в том числе со сверхмалых высот, а также десантирование с вертолета штурмовым способом с использованием лебедки и тросов.

По результатам сбора его участники получат допуск к проведению поисково-спасательных работ, а также к сложным видам парашютной подготовки.