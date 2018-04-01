Богдану Николенко обижает поведение Давида Анташвили

После того, как Давид уехал, меня накрыла депрессия, грусть и одиночество. Я начала больше времени уделять себе, своему внешнему виду, потому что не за кого переживать, некого обхаживать и тому подобное. Общаюсь с мальчиками, девочками со всеми на равных, никого не выделяю. Скучаю, конечно, очень сильно по Давиду, постоянно о нем вспоминаю. Но при этом всем вижу, что он меняет девчонок, как перчатки, и чувств ни к кому не испытывает. Мне это очень неприятно, это задевает меня и обижает.Очень хорошо последнее время общаюсь со Штрихом, но это общение только дружеское. Он расстался с Шевой, ему было тяжело, я ему помогала. Я в свое время рассталась с Давидом, и мы с Андреем давали друг другу эмоциональную поддержку. Мы не строим пару, не развиваем события в романтическую сторону. Хотя многие зачем-то перекручивают и говорят не пойми что. Не знаю, как будет все происходить дальше, но с теми ребятами, которые находятся на Острове, строить что-либо я не буду.