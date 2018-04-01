Брэйн ринг - 5 выпуск (31.03.2018)

Добавлено: 01 апр 2018 в 16:35 ,

Брэйн ринг 5 серия последний выпуск 31 марта. Строгий, но справедливый судья определит победителя в захватывающем интеллектуальном поединке. Новое оборудование поступило в Межрегиональный центр Комсомольска-на-Амуре. Там готовят студентов для наиболее востребованных промышленных профессий и специальностей. Теперь они учатся на самых современных станках и используют мобильных роботов. Ведущим интеллектуальных состязаний будет известный знаток, телевизионный режиссер и продюсер Андрей Козлов. В качестве арбитра-знатока предстанет хорошо знакомый зрителям интеллектуал Алексей Блинов, а роль звездного судьи на себя примерит актер и телеведущий Александр Олешко.



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