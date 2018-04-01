Что должно быть в хорошем жилом комплексе?

За большим количеством информации и рекламных предложений о выгодном приобретении жилой площади, мы не можем разглядеть истины и принять рациональное, взвешенное решение, «какую квартиру приобрести?». Многие молодые семьи обосновываются в том, что называется современным ЖК, но что именно привлекает их в этом месте?

Во-первых, это - принцип "все под рукой", приписывающейся многим жилым комплексам, но далеко не всем. Наличие детских садов, школ и мест для досуга типично для ЖК. Но есть ли те, кто может предложить большее? Да, если обратиться к команде ЖК "Прогресс" http://tigerltd.ru/builder/contacts/, ведь они предлагают ещё и высшие и средние учебные заведения, находящиеся в шаговой доступности от вашего дома, стадион, фитнесс-клуб и многое другое.

Во-вторых, это – экологическое преимущество. В центре города мы, вряд ли, можем наблюдать большое количество парковых зон и скверов, но зато жилые комплексы словно тонут в зелени, а как следствие - чистый воздух и здоровые члены семьи.

В-третьих, это - новизна квартир и наличие всех удобств. Покупая квартиру в жилом комплексе можно быть уверенным, что потолок не начнёт протекать весной, а стены не будут крошиться от забитого гвоздя.

В-четвертых, внутренняя инфраструктура. Парковки, спортивные и детские площадки – залог хорошего жилого комплекса, потому что это важно для молодых мам, подростков и больших семей.

Как видите, нынешние ЖК имеют огромное количество преимуществ, для того, чтобы рассматривать их в качестве места, где будет располагаться Ваш семейный очаг. Однако не стоит забываться, такое место подходит далеко не всем. Хотя также не стоит не уделять ему должного внимания и проходить мимо, когда находитесь в поиске собственного жилища.