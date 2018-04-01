Цивилев пообещал наказать виновных в пожаре в Кемерово

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев пообещал сделать все для наказания виновных в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Его слова приводит ТАСС.

«Я принимаю область в очень тяжелый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки людей. Хочу сказать вам, жителям Кемерова и всей области, что сделаю все, чтобы виновные в этой страшной трагедии понесли строжайшее наказание», - отметил Цивилев.

По его словам, следователи получат всю необходимую информацию, чтобы «покарать виновных».

«Никто не будет выгорожен или спрятан, эта страшная трагедия сплотила не только Кемерово, но и всю страну в горе и сострадании», - заключил Цивилев.