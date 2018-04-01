Цивилев поручил выполнить обещания Тулеева, данные семьям жертв пожара

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев поручил выполнить все договоренности, которые дал экс-глава региона Аман Тулеев семьям жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.

Кемеровская администрация сообщает, что семьи, которые не успел принять Тулеев, встретит лично Сергей Цивилев. По его словам, нужно заботиться не только о физическом состоянии пострадавших, но и о душевном спокойствии людей после перенесенной трагедии.

Семьям 59 жертв пожара уже перечислили выплаты. Согласно информации администрации Кемеровской области, семьям выплачивают пять миллионов рублей за каждого погибшего. Пострадавшие получат выплаты отдельно.