Цивилев предложил открыть в Кемерово на месте ТЦ детский технопарк

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев на совещании по вопросам ликвидации последствий пожара в ТЦ «Зимняя вишня» внес ряд предложений. Об этом сообщается на сайте администрации Кемеровской области.

«Сергей Цивилев подчеркнул, что сейчас важна не только забота о физическом здоровье пострадавших, но и об их душевном спокойствии после перенесенной трагедии. Он дал поручение выполнить все договоренности, которые были даны на личных встречах Амана Тулеева с семьями погибших», — говорится в сообщении.

Врио главы региона выступил с предложением создать на месте ТЦ детский технопарк с мемориалом.