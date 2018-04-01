Daily Mail назвало "циничными" 41 вопрос РФ к британским властям. Сообщается, что изначально МИД России сформулировал 27 вопросов, к которым позже добавили еще 14.Кроме того, в российском посольстве считают звеньями одной цепи убийство Глушакова, дело Скрипаля и досмотр воздушного борта «Аэрофлот» с пристрастием.

Москва потребовала от британских властей ответов на 41 «конкретный вопрос», пишет Daily Mail. В частности, Россия впервые указала на то, что в расследовании дела Скрипалей принимают участие французские эксперты.

Цитата:

На каком основании Франция была привлечена к техническому сотрудничеству в расследовании инцидента, в котором пострадали граждане РФ?.

Далее издание приводит другие вопросы, которые британский таблоид назвал «циничными». Например, почему нет видео и фотографий, которые бы подтвердили, что Скрипаль и его дочь живы и находятся в медучреждении? Далее Москва интересуется, каким образом Британии удалось установить отравляющее вещество и почему в инциденте со Скрипалями оно не сработало мгновенно?

Посол РФ в Великобритании заявил корреспонденту: