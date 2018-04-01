Дизель Шоу - Дайджест лучших шуток (30.03.2018)

Добавлено: 01 апр 2018 в 10:59 ,

Дизель Шоу. Дайджест лучших шуток последний выпуск 30 марта. Украинская сборная по футболу из-за абсурдной ошибки не поедет на чемпионат Европы. Как выиграть на поле и пролететь мимо Европейского чемпионата. Украинская юношеская футбольная сборная вышла из сложной группы футбольного отбора и получила право играть в самом престижном европейском турнире. Но на Евро она не поедет. Лучшие детские голоса собираются на фестивале «Соловей Украины». И шанс туда попасть еще есть, ведь сегодня последний день приема заявок. Поэтому если поражаете своим голосом – не медлите.



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