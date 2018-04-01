Добавлено: 01 апр 2018 в 19:24 ,

Дневной выпуск Lite 1 апреля свежая серия. Елена Бушина заявила, что сейчас девушки на проекте меняют мужиков “на раз, два, три”. Например, Марина Африкантова. Гобозов защитил Марину, ей 30 лет, она на проекте три года, и она строила долгие отношения. Ксении Бородиной жаль Марину, она хорошая девочка и ее отношения с Капаклы, который младше Марины на 8 лет могут закончиться не очень хорошо. Марина верит в то, что у нее все будет хорошо, она наслаждается каждым днем в отношениях с Ромой, она живет сегодняшним днем. Бушина посоветовала Марине остановиться и подумать, когда ее отношения с Ромой закончатся. Африкантова расплакалась. ТЭГИ: Дом 2 - Дневной, Выпуск 5074, Lite (01.04.2018) ТНТ - смотреть онлайн бесплатно, Смотреть Дом 2 - Дневной, Выпуск 5074, Lite (01.04.2018) ТНТ новый выпуск, Дом 2 - Дневной, Выпуск 5074, Lite (01.04.2018) ТНТ без регистрации, Смотреть последний выпуск Дом 2 - Дневной, Выпуск 5074, Lite (01.04.2018) ТНТ, Дом 2 - Дневной, Выпуск 5074, Lite (01.04.2018) ТНТ онлайн, Дом 2 - Дневной, Выпуск 5074, Lite (01.04.2018) ТНТ в хорошем качестве, Ток шоу смотреть Дом 2 - Дневной, Выпуск 5074, Lite (01.04.2018) ТНТ онлайн