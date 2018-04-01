Дом 2 - Остров любви - 5071 Выпуск (29.03.2018) ТНТ

Добавлено: 01 апр 2018 в 01:24 ,

Остров любви выпуск 29 марта свежая серия. Кудряшов собрал участников и спросил, согласны ли они с тем, чтобы наказать Леру. Гриценко заявил Леше, что драку начала Настя и было бы корректно, чтобы Лера извинилась и все. Настя хочет, чтобы Лера попросила прощения у нее на коленях, либо провела сутки в бунгало с Артемом, который Лере неприятен. Лера напомнила, что Настя начала конфликт. Участники проголосовали за то, что Леру нужно наказать, а наказание выберет ведущая. Витя Литвинов поддерживает Гриценко и считает, что Сорока провоцирует Рому. Сорока в ответ заявил, что процитировал фразу «великих людей», Рома мог выпить коктейль, он же сам признал, что относится к девушкам, как свинья.



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