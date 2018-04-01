Дом 2 - Остров любви, 5074 выпуск (01.04.2018) ТНТ

Добавлено: 01 апр 2018 в 19:23 ,

Остров любви выпуск 1 апреля свежая серия. Влад Кадони пригласил в студию известного Кена, европейскую звезду модельного бизнеса – Родриго Алвеса. Показали ролик о том, как Родриго стал Кеном, он перенес более 60 пластических операций. Алвес приехал в Россию на московскую неделю моды, а еще найти себе невесту. Родриго ни разу не смотрел шоу, но как только приехал в Россию, сразу же услышал о нем. Он не женат и хочет встретить девушку, которая любит путешествовать, любит собак и захочет родить ему ребенка. По просьбе Кадони Алвес продемонстрировал свою талию, чтобы добиться нужного эффекта Родриго удалили 4 ребра и его талия сейчас составляет 60 см.



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