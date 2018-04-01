Еда, я люблю тебя - 7 сезон, 8 выпуск - Белград. Сербия (31.03.2018)

Добавлено: 01 апр 2018 в 13:14 ,

Еда, я люблю тебя 7 сезон 8 серия Белград. Сербия последний выпуск 31 марта. В столице небольшой, но гордой страны на Балканском полуострове, Артему Королеву, Егору Калейникову и Владимиру Дантесу достанутся уникальные сербские блюда, названия которых они узнают в местном ресторане – кафане. Артем начнет изучение своего рецепта с выбора каймака. Этот молочный продукт понадобится при приготовлении шницеля. Егор отправится на фестиваль сала, чтобы купить ингредиенты для «свадебной капусты». Владимир научится у шеф-повара готовить голову и желудок теленка.



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