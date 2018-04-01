Эрдоган: Израиль проводит политику террора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху изменить политику по отношению к палестинцам. Об этом сообщает Anadolu.

Таким образом он прокомментировал заявление Нетаньяху о действиях Турции в сирийском Африне.

«Нетаньяху делает очень странные и абсурдные заявления. В то время, как Турция ведет решительную борьбу с терроризмом, Израиль проводит политику террора, а не борьбы с преступностью… Нетаньяху должен быть искренним и перестать критиковать Турцию. В противном случае израильские власти так и не получат позитивного отклика от Анкары», — сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах.

Фото: Anadolu