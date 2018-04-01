Генеральная уборка - 3 сезон, 11 выпуск (01.04.2018)

Добавлено: 01 апр 2018 в 20:08 ,

Генеральная уборка 3 сезон 11 серия последний выпуск 1 апреля. Сегодняшняя героиня – Настя. Жизнь девушки началась с чистого листа после того, как она переборола опасную болезнь. Но квартира Насти напоминает ей о прошлом. На помощь отправятся Юлия Минаковская и Екатерина Кабак. Как ведущие справятся с преображением грязного жилища. Прирожденный борец с грязью Юлия Минаковская поможет освободить квартиры от всего старого и ненужного, а также расскажет о самых действенных способах быстро и эффективно навести дома порядок. А поможет ей в этом беспристрастная Екатерина Кабак найдет причину беспорядка в квартире и постарается ее устранить.



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