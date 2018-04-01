Глава Минобороны Британии заявил о растущей угрозе со стороны РФ

Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон должен развивать оборонный комплекс из-за растущей угрозы со стороны России.

Министр подчеркнул: «Угроза Великобритании со стороны России растет. Путин использует гибридные методы для подрывного воздействия на другие страны и имеет отношение к бесстыдным кибер-операциям».

По его словам, для осознания опасности, исходящей от России, достаточно изучить отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери. Уильямсон считает, что Великобритании «жизненно необходимо» продолжить развитие своих оборонных возможностей, чтобы противостоять подобным угрозам и обеспечить безопасность своей страны.