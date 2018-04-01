Гол Голдобина помог "Ванкуверу" одолеть "Коламбус" в НХЛ, Панарин отдал 4 передачи

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Хоккеисты "Ванкувер Кэнакс" в овертайме обыграли "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра, прошедшая в субботу в Ванкувере, закончилась со счетом 5:4 (0:1, 2:0, 2:3, 1:0) в пользу хозяев льда, которые одержали четвертую победу подряд. В составе "Кэнакс" шайбы забросили Даррен Арчибалд (32-я минута), российский форвард Николай Голдобин (34-я), Юсси Йокинен (46-я), Бо Хорват (55-я) и Александр Эдлер (62-я). У гостей отличились Сет Джонс (14-я), Пьер-Лук Дубуа (57-я), Зак Веренски (59-я), Кэм Эткинсон (59-я).

Российский нападающий "Блю Джекетс" Артемий Панарин сделал четыре результативных передачи и был признан третьей звездой матча. Его партнер по команде и соотечественник голкипер Сергей Бобровский остался в запасе.