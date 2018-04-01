Готовим с Алексеем Зиминым - Итальянский обед. Рецепты (31.03.2018)

Добавлено: 01 апр 2018 в 11:51 ,

Готовим с Алексеем Зиминым. Итальянский обед. Рецепты последний выпуск 31 марта. Блюда средиземноморской кухни считаются одними из самых полезных в кулинарных предпочтениях европейцев. В этом выпуске программы – сытные, вкусные угощения итальянской кухни, а также сюжет о знаменитых рыбных блюдах Италии и рассказ о вредных для здоровья и самочувствия сочетаниях продуктов в рубрике “Диет-просвет”. В меню вкусного и полезного обеда от Алексея Зимина – суп из перловки, бекона и курицы, треска с соусом путанеска, а также хлебный неаполитанский пуддинг на десерт.



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