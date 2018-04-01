Готовим вместе - Мясные деликатесы. Рецепты (01.04.2018)

Добавлено: 01 апр 2018 в 19:23 ,

Готуємо разом. Мясные деликатесы. Рецепты последний выпуск 1 апреля. Ровно через неделю – светлый праздник Пасхи. В этот день за столом соберутся все родные и близкие. Заботливые хозяюшки, конечно же, захотят порадовать гостей интересными и изысканными блюдами. На праздничном столе появятся яства, которые были запрещены на протяжении 48 дней Великого поста. В этой программе зрители смогут узнать секреты приготовления пряной и ароматной буженины, нежнейшего мусса из куриной печени с пикантным мармеладом из перца и сочной говядины “Веллингтон” со сливочным сыром.



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