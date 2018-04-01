Губанов: баскетболистам "Нижнего Новгорода" для побед нужно строить игру от защиты

РИГА, 1 апр – РИА Новости, Сергей Литвак. Матч Единой лиги ВТБ против рижского ВЭФа показал, что баскетболистам "Нижнего Новгорода" нужно играть от защиты, заявил форвард нижегородцев Петр Губанов.

ВЭФ в воскресенье в домашнем матче обыграл "Нижний Новгород" со счетом 94:90.

"Неплохо сегодня сыграли в нападении, но этот матч показал, что нам для того, чтобы выигрывать, нужно играть от защиты. Пропустив 94 очка, трудно ожидать, что удастся обыграть ВЭФ в гостях. Мы разбирали их основных игроков, но в итоге у нас не получилось сыграть так, как планировали, а их разыгрывающий Алекс Перез все равно забросил 27 очков", - заявил Губанов РИА Новости.

"Может быть, опять не хватило удачи. Был момент при "-1", когда хорошо отзащищались, но мяч после касаний двух наших игроков все равно остался у соперника. Может быть, если бы подобрали этот мяч, то все могло бы повернуться в другую сторону", - отметил баскетболист.

Несмотря на то, что "Нижний Новгород" выбыл из Кубка Европы FIBA , график матчей остается напряженным. "Да, сейчас играем по два матча в неделю, отсюда летим в Пермь, потом домашний матч с ЦСКА. Но по мне лучше чаще играть, чем больше тренироваться. Так легче держать себя в тонусе", - добавил Губанов.