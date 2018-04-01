Экс-командир батальона «Восток» Александр Ходаковский на своей странице в соцсети продолжает критиковать действия нынешних главарей боевиков «ДНР» и в своих заявлениях переходит на прямые угрозы.

Так, Ходаковский отмечает: «Один забавный человек вчера написал мне, задетый, видимо, моими обвинениями в адрес нынешних главнокомандующих в том, что они, мягко говоря, потихоньку нас предают, что мне бы молчать — мой поезд давно ушел. Я не впервые от сторонников действующей пока власти слышу подобные замечания — по поводу поезда. Действующей пока — потому что если дело так и дальше пойдет, то точно «бандера придет — порядок наведет». В чем-то я с этим человеком согласен, а именно: поезд — он мой. Я сам его построил, сам им управляю, сам обшил его броней, и этот мой бронепоезд стоит не на запасном пути — он вполне себе в деле, и совет этого представителя современной «элиты» бросить писанину в сети и пойти работать в поте лица несколько неуместен: я писаниной занимаюсь исключительно из-за необходимости обратной связи с народом, который имеет в моем лице своего защитника, хоть и с ограниченными младотурками возможностями.

А что касается работы, то мало того, что-то, что я создал в военном смысле, Захарченко и его приближенные, как ни стараются, до сих пор развалить не могут, и ездят ко мне на позиции пиариться, потому что своих нет, так еще и сегодня я отвечаю за задачи на некоторых участках, на которых без моего контроля и контроля моих командиров уже давно бы все превратили в труху, пока вся «королевская рать» в составе восьми батальонов из свиты главы протирает штаны за нашими спинами. И добро бы хотя бы на второй линии обороны, так нет — в глубоком тылу, трясясь вместе с задницей, которую они охраняют, чтобы их не выперли с насиженных мест. Одно могу сказать и мое вам в этом слово: пока я жив — задницы будут трястись».

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