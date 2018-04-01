Инженер Apple погиб за рулем Tesla после того, как включил автопилот (ФОТО, ВИДЕО)

Американская компания Tesla, которая отзывает 123 тысячи электромобилей по всему миру из-за ржавых болтов, выяснила причины смертельной аварии электрокара Model X в Калифорнии. Выяснилось, что автомобиль был на автопилоте.

Инцидент произошел 23 марта на шоссе близ города Сан-Хосе. За рулем автомобиля с включенной системой автоматического управления находился 38-летний инженер компании Apple Уолтер Гуанг.

Автомобиль на скорости врезался в бетонный отбойник и загорелся. Водитель погиб на месте.

За несколько минут до столкновения водитель включил систему автоматического управления.

Компания не уточнила, распознал ли автопилот отбойник, однако сообщила, что система несколько раз сигнализировала водителю об опасности с помощью аудио- и визуальных объявлений.

Несмотря на это, водитель не приступил к вождению, ведь система не зафиксировала его рук на руле по крайней мере за 6 последних секунд до аварии.

«У водителя было по крайней мере пять секунд и 150 метров беспрепятственного обзора на бетонный отбойник… но система авто свидетельствует, что никаких действий не было предпринято», — говорится в заявлении.

Как утверждают инженеры компании Tesla, в их автомобилях риск погибнуть в ДТП снижается в 3,7 раза.