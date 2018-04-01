И.о. главы Кузбасса стал зам Тулеева Сергей Цивилев

Исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области назначен вице-губернатор Сергей Цивилев. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

Документ вступил в силу с момента подписания.

Путин принял отставку Амана Тулеева, который решил уйти по собственному желанию.

Отметим, Сергей Цивилев после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово на встрече с участниками митинга обвинил одного из родственников погибших в желании «попиариться на горе». Позднее Цивилев на коленях просил прощения перед митингующими.