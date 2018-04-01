Источник говорит: Дженнифер Энистон потрясена новым романом Джастина Теру

В сети появились фотографии, на которых запечатлены Джастин Теру и актриса Обри Плаза. Как сообщили источники, они провели день вместе, а потом отправились к девушке домой. Тут мнения пользователей разделились — одни утверждают, что это лишь дружеская встреча, другие убеждены что это новый роман актера. Инсайдеры сообщают, что бывшая жена Теру, Дженнифер Энистон, сразу отреагировала на фотографии и была ими потрясена.



«Дженнифер была потрясена, увидев фотографии Джастина и Обри. Несмотря на то, что она стойко переживает разрыв, ей обидно видеть его в компании молодой девушки, тем более так скоро после расставания. Она не думает, что они встречаются, и все же знает все повадки Теру и уверена, что он флиртует и наслаждается вниманием», — сообщили источники, близкие к Дженнифер.

Раннее сообщалось, что развод 49-летней Дженнифер Энистон и 46-летнего Джастина Теру проходит достаточно мирно: звезды разъехались по разным городам и спокойно живут, занимаясь повседневными делами. Инсайдеры сообщают, что на данный момент Теру ищет постоянство, что мог найти в Обри.



«Он просто занимается своими делами. Ест в одно и то же время, ходит в одни и те же места, проводит время с одними и теми же людьми,» – рассказал инсайдер.

Справится с жизнью без своей бывшей возлюбленной актеру помогают друзья, один из которых ресторатор Карлос Квирарте. Недавно он показал на своей странице в Instagram, как отдыхает вместе с Теру и компанией. «Жизнь Джастина в Нью-Йорке сейчас сильно отличается от его жизни в Лос-Анджелесе, когда они с Джен были вместе,» – поделился сведениями с журналистами другой инсайдер.

«Они не оглядываются назад. Сейчас они заняты урегулированием финансовых вопросов и надеются вскоре их решить,» — рассказывал раннее другой инсайдер. Он добавил, что Дженнифер и Джастин решили двигаться вперед и каждый из них вернулся к своему привычному образу жизни.

«Джастин живет в Нью-Йорке и занимается тем, что делал последние несколько месяцев: встречается с друзьями за чашечкой кофе, ходит на занятия по боксу, гуляет с собакой и катается по городу на велосипеде. Он действительно наслаждается своей простой жизнью в городе,» — рассказал источник.



Дженнифер же, по его словам, живет, как и прежде, в Лос-Анджелесе и продолжает вести здоровый образ жизни.

«Она занимается дома йогой в частном порядке, встречается с друзьями, ходит на дни рождения, делает маски для лица каждую неделю и обедает в любимом ресторане. По воскресеньям она ужинает со своей подругой Кортни Кокс. Она отлично справляется и вскоре окончательно придет в себя. В ее жизни очень много замечательных людей, которые ее поддерживают и которых она считает своей семьей,» — добавил он.