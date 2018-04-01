Как военные США и России находились на грани столкновения в Сирии, — подробности

Американские войска предотвратили столкновение с российскими силами в Сирии, об этом на днях заявил руководитель Минобороны США Джеймс Мэттис.

Неизвестные российские подразделения якобы двигались по линии разграничения к востоку от реки Евфрат (провинция Дейр эз-Зор, – прим. РВ) — к той территории, где США могут проводить антитеррористические операции, рассказал глава Пентагона. В ходе своего движения они, по словам Мэтиса, подошли слишком близко к позициям американских военнослужащих.

Председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джон Данфорт тогда связался с начальником Генштаба ВС РФ генералом Герасимовым, после чего российские силы якобы отошли.

Начальник оборотного ведомства Соединенных Штатов не уточнил, когда именно произошли описываемые события, но 22 марта Пентагон выпустил заявление о том, что Данфорт и Герасимов провели переговоры по Сирии и ряду других вопросов. Российские наемники передвигались в районе Дейр-эз-Зора с тем, чтобы узнать о боевых позициях войск США, уточняет AFP со ссылкой на источники.

Военный источник прокомментировал «Русской Весне» заявление американского военачальника.

«По всей видимости, американцы вновь решили рассказать, какие они „крутые”. На самом деле такие ситуации происходят регулярно на протяжении многих месяцев пос ле появления линий соприкосновения сил.

Первые инциденты происходили в районе Табки (провинция Ракка, — прим. РВ), тогда курды, которые временами открывали огонь по сирийцам, жаловались, что их бомбят самолёты ВКС России, сообщалось о жертвах. Американцы регулярно выходили на связь с просьбами не атаковать позиции SDF, в рядах которых действовали советники НАТО.

После начала гонки за провинцию Дейр эз-Зор такие проблемы стали постоянными, так как мы и они пытались занять как можно больше богатых нефтью районов. Через некоторое время были заключены договорённости о разделе сфер влияния у реки Евфрат.

Стычки между сторонами происходят регулярно, учитывая, что на стороне проамериканских „Сирийских демократических сил” воюют бывшие (или не бывшие?) игиловцы*.

По ним неоднократно наносила удары российская авиация».