Капитан Логика: Порошенко уверил греков, что изучение украинского языка защитит их от дискриминации

В ходе визита в Мариуполь Порошенко встретился с представители греческой общины Приазовья.

Среди прочего, он обсудил с ними языковую часть закона об образовании, которая вызвала много вопросов у национальных меньшинств.

«Я очень благодарен вам за мощную поддержку нашего языкового законодательства. Защищая право маленьких детей учить украинский язык, мы защищаем их от дискриминации. Дети будут знать и язык национальных меньшинств, и государственный язык», — заявил Порошенко.

При этом остаётся неясным, о какой именно «мощной поддержке» украинского языка греками идётречь.

В феврале в украинском парламенте зарегистрировали законопроект, откладывающий языковую статью закона об образовании.

Венгрия не раз выступала в защиту этнических венгров, компактно проживающих в Закарпатье, которых этот закон фактически лишил доступа к образованию на родном язке.