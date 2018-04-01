Керлингисты из РФ проиграли канадской команде в первом матче на ЧМ

Российская сборная по керлингу проиграла канадской команде в первом матче на предварительном раунде чемпионата мира, проходящем в штате Невада, в Лас-Вегасе, со счетом 6:7.

Канадцы остаются фаворитами чемпионата мира. Всего они становились чемпионами мира по керлингу 36 раз. Они побеждали и два прошлых года подряд. Однако довольно плохо выступили в Южной Корее.

От РФ выступают Алексей Тимофеев, Сергей Глухов, Артур Ражабов и Евгений Климов.

1 апреля им предстоит состязаться с китайской командой, сообщает ТАСС.

Соревнования начались 31 марта и закончатся 8 апреля. Спортсмены из Европы (Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Россия, Шотландия, Швеция и Швейцария), Азии (КНР, Южная Корея, Япония) и Америки (Канада, Соединенные Штаты) сражаются за звание чемпионов мира.