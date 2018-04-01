Ким Чен Ын побывал на концерте южнокорейских исполнителей

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с супругой побывал на выступлении южнокорейских поп-исполнителей в Пхеньяне. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на министерство культуры Южной Кореи.

Артисты из Южной Кореи прибыли в КНДР в сопровождении спортсменов и журналистов накануне. Всего было запланировано два выступления - в воскресенье и во вторник. В рамках тура команда южнокорейских спортсменов по тхэквондо также проведет показательное выступление.

На мероприятии, помимо северокорейского лидера, присутствовали также председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам и сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.