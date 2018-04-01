Ким Кардашьян поделилась трогательным фото дочери Чикаго и сына Сейнта

Рождение малышки Чикаго в семье Уэстов стало знаменательным событием. Девочку выносила суррогатная мать, а дня ее прибытия ждали не только звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян и ее муж репер Канье Уэст, но и другие звезды с поклонниками. Чикаго уже исполнилось 10 месяцев. Ее родители не могут перестать тискать и целовать малышку, как и старший братик. Двухлетний Сийнт просто обожает свою сестричку. Гордая мама не могла не поделится с миллионами подписчиков в инстаграме милым фото, на котором Сейнт целует Чикаго.



“Он так ее любит,» — не может нарадоваться мама троих детей.

Несмотря на огромную любовь Ким к инстаграму, фотографии 10-месячной дочери она показывает поклонникам редко. Всего в сети доступно три изображения, на которых можно разглядеть Чикаго. Свой дебют на экранах дочь Кардашьян сделала в видео своей тети Кайли Дженнер, которая смонтировала его в честь рождения своей дочери Сторми. А на прошлой неделе звезда поделилась серией фотографий Чикаго ко Дню святого Патрика, на которых малышка появилась в розовом боди.

Раннее счастливая мать троих детей рассказывала о первых днях жизни Чикаго. «У нее та же кроватка, что была у Норт и Сейнта. Да и вообще многое ей перешло по наследству от старших сестры и брата. От чего-то я сама отказалась, например, от кресла-качалки, а вместо этого теперь использую кресло со специальным пуфиком для кормления. Это гораздо удобнее,» рассказывает Ким.

«В нашем доме преобладают светлые и натуральные оттенки. Чтобы поддерживать его в чистоте, мне приходится буквально бегать по нему с тряпкой,»

— поведала Кардашьян.

Сложнее всего для мамы трех детей следить за чистотой мебели, ведь вся она в доме у Ким белая. Но Кардашьян нашла и на это управу. «У нас есть игровая комната. И именно там лежат все маркеры, краски и другие игрушки. Я создала все условия для детей, чтобы они могли вдоволь рисовать там, а, наигравшись, не захотели пачкать мебель,» признается Кардашьян.

Напомним, 15 января на свет появился третий ребенок Ким Кардашьян и Канье Уэста. Перед тем, как поприветствовать девочку, имя которой на тот момент не было известно, Ким занялась украшением детской комнаты. Звезда настолько увлеклась, что потратила на это занятие полмиллиона долларов, что не порадовало ее супруга.