Ким Кардашьян поделилась трогательным снимком с сыном Сейнтом и дочерью Чикаго

Дети Ким Кардашьян и Канье Уэста — Чикаго и Сейнт

В январе Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в третий раз (ребенка им выносила и родила суррогатная мать). С тех пор многодетная мать несколько раз выкладывала в соцсети фотографии с новорожденной дочерью, но в этот раз публикация обрела особенную тональность.

Знаменитые родители только-только вернулись из Сан-Диего, куда летали вместе со старшими детьми Сейнтом и Норт, и, по-видимому, все это время очень скучали по Чикаго. Ким поделилась со своими подписчиками кадром, на котором ее сын нежно целует младшую сестру в лоб. Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" подписала снимок:

Он так сильно ее любит!

Канье Уэст с сыном Сейнтом

Ким Кардашьян с дочерью Чикаго

Дебют Чикаго в социальных сетях случился в феврале, когда Кайли Дженнер опубликовала 11-минутное видео, посвященное ее беременности и появлению на свет малышки Сторми. Тогда в короткой документальной хронике промелькнула Чикаго, о которой ее знаменитая тетя сказала:

Она такая маленькая.

Ким Кардашьян со старшими детьми

В ближайшее время у Сейнта будет возможность расцеловать еще одну младшую сестренку: со дня на день Хлоя Кардашьян и ее бойфренд Тристан Томпсон впервые станут родителями. Хлоя, как известно, сейчас находится в Огайо, где они с возлюбленным готовятся к рождению дочери. Будущая мать даже прокомментировала пост с поцелуем Сейнта словами:

Скучаю по ним всем очень сильно!

Так что ждем новых трогательных поцелуев от Сейнта!