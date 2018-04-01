Кольцо с рубином - 60 серия (29.03.2018)

Добавлено: 01 апр 2018 в 00:10 ,

Новый сериал-фильм Обручка з рубіном 60 серия 29 марта. В Киеве произошла загадочная смерть 33-летней женщины. Молодая женщина выпала из многоэтажки. Тело нашли вечером в спальном районе. А на совместном балконе 16 этажа нашли вещи погибшей, из документов – только карточку донора. Жители дома погибшую не знают. Вопреки неутешительным прогнозам врачей, после автокатастрофы обе девушки выжили, но впали в кому. Из-за серьезных повреждений – ни врачи, ни родственники не смогли опознать, кто из сестер Яна, а кто Аня. Решающую роль сыграло кольцо с рубином Ани, которое в момент ДТП было на безымянном пальце Яны. Сестер перепутали.



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