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Командующий Северным флотом провёл совещание с представителями профсоюзов гражданского персонала


Добавлено: 01 апр 2018 в 22:23, Категория: Общество
Командующий Северным флотом провёл совещание с представителями профсоюзов гражданского персонала
 




Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов провёл служебное совещание с представителями профессиональных союзов гражданского персонала работающего в воинских частях и учреждениях Северного флота. Заседание состоялось 30 марта в пятницу в Североморском доме офицеров.

В совещании приняли участие командиры воинских частей и начальники учреждений, в которых трудится большое количество гражданских работников. Обсуждались вопросы, связанные с медицинским обеспечением гражданского персонала, с предоставлением отгулов за переработку, с оценкой условий труда на рабочих местах, с дополнительными выплатами и т.п.

С докладами выступили председатель территориальной организации Северного флота профессионального союза гражданского персонала Вооружённых сил Российской Федерации (ГП ВС РФ), заместитель председателя североморской городской организации профсоюза ГП ВС РФ Елена Бекетова и председатель первичной профсоюзной организации отряда судов обеспечения Северного флота Геннадий Дашкевич.

На вопросы профсоюзных активистов ответили заместитель командующего флотом по финансово-экономической работе подполковник Юрий Данилов, начальник управления кадров Северного флота контр-адмирал Геннадий Демков и начальник медицинской службы СФ полковник медслужбы Юрий Закревский, а также ряд других командиров и начальников.

Завершая совещание, командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов объявил, что подобные встречи станут регулярными для оперативного решения текущих вопросов гражданского персонала ВС РФ, служащих в учреждениях и частях Северного флота.


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Добавлено: 01 апр 2018 в 22:23, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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