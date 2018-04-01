Компания «Кровля Навсегда» - гарантия качества вашей кровли

Качественные и профессиональные услуги по обустройству кровли являются залогом долгого срока службы вашего дома. Надежные кровельные материалы защищают жилище от дождя и снега, от сильных порывов ветра и резких колебаний температуры. Стремление сберечь свои средства любой ценой за счет дешевых материалов или экономии на профессиональных монтажниках может вылиться в незапланированные расходы в будущем.

Комфорт и безопасность эксплуатации кровли достигается рядом мероприятий, которые лучше доверить профессионалам. Специалисты компании «Кровля Навсегда», учитывая особенности постройки, а также желания заказчика, помогут подобрать наилучший вариант кровельного покрытия и комплектующих. Ознакомиться с ассортиментом продукции можно на сайте https://krovlyaforever.ru/. За долгие годы работы в этой сфере компания накопила огромный опыт, позволяющий предоставлять услуги высочайшего качества для своих клиентов.

Почему именно мы? Вот несколько аргументов:

Квалифицированный штат сотрудников, готовых к решению любых, даже самых нестандартных проблем. Кровельные материалы только от лучших производителей, проверенных временем. Жесткое соблюдение условий договора: сроки, качество, организация. Гарантия на монтаж.

Выбирая компанию «Кровля Навсегда», вы получите качественные материалы по доступным ценам, профессиональный монтаж с гарантией, а также бесплатный выезд на замер и доставку до 30 км от МКАД. Вам не придется беспокоиться ни о чем – мы просчитаем стоимость работы и необходимых материалов, а после - предложим оптимальный вариант для любого, даже самого взыскательного покупателя. Мы предлагаем нашим клиентам весь спектр услуг, необходимый для обустройства кровли своего дома. А также вас ждут интересные акции и подарки.

Мы находимся на северо-западе МО, на территории строительного рынка «Петровский» Адрес: Московская область, Новорижское шоссе (9 км. от МКАД)

Красногорский район, деревня Михалково

(вблизи дер. Глухово и Поздняково и ОЦ "Riga Land")

Компания "Кровля Навсегда" всегда к вашим услугам!

График работы: (без выходных) с 9:00 до 19:00

Наши телефоны:

8 (499) 707-75-78

8 (925) 538-17-07