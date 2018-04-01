Кто в Доме хозяин - 11 выпуск (31.03.2018)

Добавлено: 01 апр 2018 в 11:51 ,

Кто в Доме хозяин 11 серия последний выпуск 31 марта. Какова цена жизни с маленькой обезьянкой и на что способна прыткая макака. Что делать, если кот ненавидит нового мужа своей хозяйки? И какие страхи мешают взрослой хаски ходить в туалет на улице? Животные дома, став полноценными членами семьи, нередко пытаются диктовать свои правила. Новая пища, новая обстановка, новый человек в доме – никогда заранее не знаешь, что может испортить поведение любимого зверька или помешает ему освоиться. Главное, не упустить ситуацию и постараться вовремя помочь своему питомцу.



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