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Квартирный вопрос - Заснеженные вершины на кухне (31.03.2018)


Добавлено: 01 апр 2018 в 14:58,
Квартирный вопрос. Заснеженные вершины на кухне последний выпуск 31 марта. Героиней программы стала Олеся Алиева — мастер спорта международного класса, многократная чемпионка России по горным лыжам, призер европейских и мировых соревнований. Ее страсть к зиме дизайнеры отразили в интерьере кухни. Здесь появились и заснеженные равнины, и горные хребты, и блестящий прозрачный лед. Драйва и цвета пространству подарило творчество американского художника Роя Лихтенштейна. Известные дизайнеры и декораторы превращают не очень уютные комнаты в стильные и комфортные пространства или просто создают новую жилую среду. Ведущие программы — Оксана Козырева и Татьяна Грамон.

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Добавлено: 01 апр 2018 в 14:58, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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