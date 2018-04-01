Если сравнивать, что было у нас на проекте и за проектом, то сейчас все гораздо лучше и проще. Понятное дело, что наши темпераменты порождают недопонимания, мы ссоримся, как и все. Но таких масштабных скандалов, как было на проекте, нет. Даже не сравнить, это небо и земля! Проект живет за счет эмоций, а здесь мы заняты делом… Лиза работает, я работаю, у нас встречи, какие-то свои занятия. Времени на выяснение каких-то проблем нет. А если даже и случаются мелкие недопонимания, то все очень быстро решается.
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Новости » Шоу-бизнес » Леша Чайчиц рассказал об отношениях с Лизой Триандафилиди после проекта
Леша Чайчиц рассказал об отношениях с Лизой Триандафилиди после проекта
Добавлено: 01 апр 2018 в 07:42, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 01 апр 2018 в 07:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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