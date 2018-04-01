Лондон опередил Нью-Йорк по числу преступлений за последние два месяца – СМИ

Показать меню
Актуально
Пользователи соцсетей высмеяли прощание Дональда Трампа и Хоуп Хикс в Белом доме - 01:07 Пользователи соцсетей высмеяли прощание Дональда Трампа и Хоуп Хикс в Белом доме Из-за гамбургеров и пиццы страдают гормоны, - ученые - 01:37 Из-за гамбургеров и пиццы страдают гормоны, - ученые Суд арестовал задержанное в Азовском море российское судно - 01:44 Суд арестовал задержанное в Азовском море российское судно Мама Селены Гомес прокомментировала расставание своей дочери с Джастином Бибером - 02:37 Мама Селены Гомес прокомментировала расставание своей дочери с Джастином Бибером Порошенко готовится отдать Крым туркам - 02:44 Порошенко готовится отдать Крым туркам Франция рассказала о судьбе дальнейших отношений с Россией - 02:58 Франция рассказала о судьбе дальнейших отношений с Россией Трамп и Эрдоган обсудили региональные события и стратегическое партнерство - 03:02 Трамп и Эрдоган обсудили региональные события и стратегическое партнерство После «Зимней вишни»: включилась машина федерального возмездия - 03:09 После «Зимней вишни»: включилась машина федерального возмездия Следователи допросили совладельца «Суммы» - 03:56 Следователи допросили совладельца «Суммы» Полиция арестовала свекра Пиппы Миддлтон по обвинению в изнасиловании - 04:02 Полиция арестовала свекра Пиппы Миддлтон по обвинению в изнасиловании несовершеннолетнего В Совбезе ООН ввели новые санкции против КНДР - 04:09 В Совбезе ООН ввели новые санкции против КНДР WP сообщила, что у США есть «более жесткий» вариант ответа РФ - 05:07 WP сообщила, что у США есть «более жесткий» вариант ответа РФ Новое оружие Путина вывело Трампа из себя, — СМИ США - 05:14 Новое оружие Путина вывело Трампа из себя, — СМИ США Президент Украины рассказал о своих доходах за 2017 год - 05:38 Президент Украины рассказал о своих доходах за 2017 год «Жалкие дворняги США»: Кадыров эмоционально прокомментировал антироссийские - 05:59 «Жалкие дворняги США»: Кадыров эмоционально прокомментировал антироссийские действия Прибалтики Кэмерон Диас подтвердила свой уход из кинематографа - 06:42 Кэмерон Диас подтвердила свой уход из кинематографа Лиам Пейн и Шерил Коул стараются спасти отношения, отправившись на семейный - 06:42 Лиам Пейн и Шерил Коул стараются спасти отношения, отправившись на семейный отдых
» » Лондон опередил Нью-Йорк по числу преступлений за последние два месяца – СМИ

Лондон опередил Нью-Йорк по числу преступлений за последние два месяца – СМИ


Добавлено: 01 апр 2018 в 23:28, Категория: Новости на сегодня
Лондон опередил Нью-Йорк по числу преступлений за последние два месяца – СМИ

Лондон впервые опередил Нью-Йорк по числу преступлений. Сравнивались данные за два последние месяца.

Газета The Independent on Sunday в публикации сообщила данные об убийствах. Согласно им, в Лондоне увеличилось количество убийств. За последний зимний месяц там совершили 15 убийств, в Нью-Йорке – 14. Количество за март у британской столицы также на одно больше. В первый весенний месяц в Лондоне совершили 22 убийства.

Одно из более тяжких преступлений совершили в Лондоне 31 марта. Убили 36-летнюю женщину. Она 30-я жертва в 2018 году, умершая от ножевых ранений. Количество преступлений с применением холодного оружия выросло за 2017 год на 12 процентов.

При всем этом столица Британии считается более безопасным городом, чем Нью-Йорк.   


Материалы по теме:

В Генпрокуратуре сообщили о снижении уровня преступности на 5%
Лондон обогнал Нью-Йорк в списке городов с самым высоким уровнем преступности
В 2016 году в Чикаго произошло 57-процентное увеличение числа убийств
ФБР констатировало резкий рост преступлений из-за ненависти к мусульманам в США
Добавлено: 01 апр 2018 в 23:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Руководитель Росмолодежи рассказал о перспективах работы с Великобританией

Руководитель Росмолодежи рассказал о перспективах работы с Великобританией

Футболисты

Футболисты "ПСЖ" разгромили "Монако" в финале Кубка французской лиги

Мужское - женское - Моя прекрасная мама (29.03.2018)

Мужское - женское - Моя прекрасная мама (29.03.2018)

Дом 2 - Остров любви - 5071 Выпуск (29.03.2018) ТНТ

Дом 2 - Остров любви - 5071 Выпуск (29.03.2018) ТНТ

Новости России
еще новости
«Зенит» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России

«Зенит» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России

Цивилев поручил выполнить обещания Тулеева, данные семьям жертв пожара

Цивилев поручил выполнить обещания Тулеева, данные семьям жертв пожара

Ушел из жизни академик РАН Владимир Накоряков

Ушел из жизни академик РАН Владимир Накоряков

Контракт на ремонт «Адмирала Кузнецова» подпишут в апреле

Контракт на ремонт «Адмирала Кузнецова» подпишут в апреле

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Минутка ретро: как начинался роман Леонардо ДиКаприо и Жизель Бундхен

Минутка ретро: как начинался роман Леонардо ДиКаприо и Жизель Бундхен

Пасхальное воскресенье: дочь Виктории Бекхэм нарисовала для нее открытку

Пасхальное воскресенье: дочь Виктории Бекхэм нарисовала для нее открытку

Самая остроумная пара Голливуда: как Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс троллят друг друга в соцсетях

Самая остроумная пара Голливуда: как Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс троллят друг друга в соцсетях

Ольга Жарикова считает Лену Хромину своей подругой

Ольга Жарикова считает Лену Хромину своей подругой

Новости политики
еще новости
Шабаш ведьм в Правительстве Москвы

Шабаш ведьм в Правительстве Москвы

Надежда Савченко голодовкой вызвала кровотечение – СМИ

Надежда Савченко голодовкой вызвала кровотечение – СМИ

Россия раздавит Великобританию в правовом поле

Россия раздавит Великобританию в правовом поле

Daily Mail назвало

Daily Mail назвало "циничными" 41 вопрос РФ к британским властям

Новости экономики
еще новости
Инфляция в России упадет до рекордного минимума

Инфляция в России упадет до рекордного минимума

Ryanair планирует трудоустроить 250 украинских IT-специалистов

Ryanair планирует трудоустроить 250 украинских IT-специалистов

США отказались «кормить» ООН

США отказались «кормить» ООН

Власть идет навстречу народу: Владимир Гройсман сделал важное заявление

Власть идет навстречу народу: Владимир Гройсман сделал важное заявление

Новости общества
еще новости
Томские парапланеристы открыли сезон

Томские парапланеристы открыли сезон

Командующий Северным флотом провёл совещание с представителями профсоюзов гражданского персонала

Командующий Северным флотом провёл совещание с представителями профсоюзов гражданского персонала

Команда Центрального военного округа лидирует во всеармейском конкурсе по ски-альпинизму «Саянский марш - 2018»

Команда Центрального военного округа лидирует во всеармейском конкурсе по ски-альпинизму «Саянский марш - 2018»

Ряды юнармейцев Амурской области пополнил отряд Ключевской школы

Ряды юнармейцев Амурской области пополнил отряд Ключевской школы

Происшествия
еще новости
В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Автобус с 18 пассажирами перевернулся на Ставрополье

Автобус с 18 пассажирами перевернулся на Ставрополье

В Румынии произошла авария на АЭС

В Румынии произошла авария на АЭС

Новости Украины
еще новости
Ходаковский: «Бандера придет — порядок наведет»

Ходаковский: «Бандера придет — порядок наведет»

В Украине с 1 апреля запретили массовый вылов рыбы

В Украине с 1 апреля запретили массовый вылов рыбы

В Мариуполе во время матча болельщики «Динамо» подрались с полицией

В Мариуполе во время матча болельщики «Динамо» подрались с полицией

Порошенко одним из первых прибыл на матч «Мариуполь

Порошенко одним из первых прибыл на матч «Мариуполь"-"Динамо»

Мировые новости
еще новости
Франция рассказала о судьбе дальнейших отношений с Россией

Франция рассказала о судьбе дальнейших отношений с Россией

Из-за гамбургеров и пиццы страдают гормоны, - ученые

Из-за гамбургеров и пиццы страдают гормоны, - ученые

Неожиданное развитие событий: США выведут свои войска из Сирии

Неожиданное развитие событий: США выведут свои войска из Сирии

Украинская армия несет потери: в штабе АТО сообщили плохие новости с Донбасса

Украинская армия несет потери: в штабе АТО сообщили плохие новости с Донбасса




Лента новостей
Россия передала ОЗХО вопросы по делу об отравлении Скрипаля - 21:21 Россия передала ОЗХО вопросы по делу об отравлении СкрипаляМЧС заявило о ручном управлении пожарной сигнализацией в ТЦ в Кемерово - 21:20 МЧС заявило о ручном управлении пожарной сигнализацией в ТЦ в КемеровоЛяшко задекларировал больше доходов, чем Порошенко и Гройсман - 21:07 Ляшко задекларировал больше доходов, чем Порошенко и ГройсманВ Украине с 1 апреля запретили массовый вылов рыбы - 20:52 В Украине с 1 апреля запретили массовый вылов рыбыКоманда Центрального военного округа лидирует во всеармейском конкурсе по ски-альпинизму «Саянский - 20:28 Команда Центрального военного округа лидирует во всеармейском конкурсе по ски-альпинизму «Саянский марш - 2018»В Мариуполе во время матча болельщики «Динамо» подрались с полицией - 20:21 В Мариуполе во время матча болельщики «Динамо» подрались с полициейАнтарктида це Украина! Киев выдавит Россию с рынка углеводородов (ФОТО, КАРТА) - 20:16 Антарктида це Украина! Киев выдавит Россию с рынка углеводородов (ФОТО, КАРТА)Пасхальное воскресенье: дочь Виктории Бекхэм нарисовала для нее открытку - 20:09 Пасхальное воскресенье: дочь Виктории Бекхэм нарисовала для нее открыткуАктивисты предложили решать вопрос подмосковных свалок на референдумах - 20:03 Активисты предложили решать вопрос подмосковных свалок на референдумах«Зенит» обыграл «Уфу» в матче РФПЛ - 20:03 «Зенит» обыграл «Уфу» в матче РФПЛПорошенко рассказал о давлении Меркель и Макрона на Путина из-за Донбасса - 20:02 Порошенко рассказал о давлении Меркель и Макрона на Путина из-за ДонбассаУчёные назвали дату столкновения астероида с Землёй - 19:59 Учёные назвали дату столкновения астероида с Землёй«Зенит» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России - 19:37 «Зенит» обыграл «Уфу» в матче чемпионата РоссииВ Одессе конфликт из-за упавшего балкона закончился стрельбой - 19:31 В Одессе конфликт из-за упавшего балкона закончился стрельбой
Последние новости
Другого Запада нет — надо работать с этим - 00:56 Другого Запада нет — надо работать с этим Исполняющим обязанности госсекретаря США стал Джон Салливан - 00:09 Исполняющим обязанности госсекретаря США стал Джон Салливан Гол Гамейро принес "Атлетико" победу над "Депортиво" в чемпионате Испании - 00:02 Гол Гамейро принес Томские парапланеристы открыли сезон - 23:37 Томские парапланеристы открыли сезон Эрдоган: Израиль проводит политику террора - 23:31 Эрдоган: Израиль проводит политику террора Лондон опередил Нью-Йорк по числу преступлений за последние два месяца – СМИ - 23:28 Лондон опередил Нью-Йорк по числу преступлений за последние два месяца – СМИ Над Ниагарским водопадом туристы заметили сверкающий НЛО - 23:09 Над Ниагарским водопадом туристы заметили сверкающий НЛО Российские боксеры выиграли командный зачет юниорского первенства Европы - 23:07 Российские боксеры выиграли командный зачет юниорского первенства Европы Ходаковский: «Бандера придет — порядок наведет» - 22:37 Ходаковский: «Бандера придет — порядок наведет» Командующий Северным флотом провёл совещание с представителями профсоюзов гражданского персонала - 22:23 Командующий Северным флотом провёл совещание с представителями профсоюзов гражданского персонала Как военные США и России находились на грани столкновения в Сирии, — подробности - 21:56 Как военные США и России находились на грани столкновения в Сирии, — подробности Минутка ретро: как начинался роман Леонардо ДиКаприо и Жизель Бундхен - 21:44 Минутка ретро: как начинался роман Леонардо ДиКаприо и Жизель Бундхен Губанов: баскетболистам "Нижнего Новгорода" для побед нужно строить игру от защиты - 21:28 Губанов: баскетболистам
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"