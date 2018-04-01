Ляшко задекларировал больше доходов, чем Порошенко и Гройсман

Лидер украинской «Радикальной партии», депутат Верховной рады Олег Ляшко задекларировал 20,6 миллиона гривен (около 780 тысяч долларов) доходов за 2017 год.

Как сообщает в воскресенье РИА Новости, это больше того, что заработали президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр страны Владимир Гройсман.

Ранее пресс-служба украинского лидера сообщила о том, что Порошенко задекларировал за минувший год 16 миллионов 303 тысячи 874 гривны (около 620 тысяч долларов) доходов. Глава кабмина Украины Владимир Гройсман указал за прошлый год доходы на сумму около 650 тысяч долларов.