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Майли Сайрус отшлепал пасхальный кролик в фотосессии для Vogue


Добавлено: 01 апр 2018 в 00:07, Категория: Шоу-бизнес
Майли Сайрус отшлепал пасхальный кролик в фотосессии для Vogue

25-летняя исполнительница Майли Сайрус поделилась с поклонниками серией из 15 фотографий в честь Пасхи. Фотосессия была организована журналом Vogue. Яркие фотографии артистка разместила на своей странице в инстаграме.

Фотосессия получилась очень пикантной и разнообразной. Каждая фотография имеет свою тематику и образ, в который перевоплощается певица. На одном изображении она позирует с розовыми заячьими ушами сидя на стуле и держа в руках пушистого белого кота, а на другой даже дала себя отшлепать самому пасхальному кролику.

Разработкой образов занимался Брэдли Кинет МакПик, а фотографировал Виджат Мохиндра.

Раннее артистка делилась с инсайдером идеями на счет будущей свадьбы. «Они любят друг друга уже почти девять лет, но именно сейчас настал тот момент. Раньше их женитьбе препятствовали карьеры, возраст и семьи,» — поведал инсайдер и добавил, что родители Лиама не всегда испытывали теплые чувства к девушке сына.


«В то время как родители Майли всегда обожали Лиама, его отец и мать были возмущены ее скандальным поведением,» — рассказал источник.

Теперь все изменилось: Майли перестала вести разгульный образ жизни, поменяла привычки, и родители ее возлюбленного пересмотрели свое отношение. Как говорят, руку к этому приложила Эльза Патаки, жена брата Лиама Криса. «Эльза и Майли всегда были очень близки, и Эльза действительно за нее заступалась,» — говорит инсайдер.

Правда, ожидать скорой свадьбы звезд нет смысла. К этому вопросу Лиам и Майли подходят с особой ответственностью. «У Майли очень много планов относительно свадьбы. Она очень креативная и всякий раз думает о каких-то новых идеях, чтобы ее праздник не был похож на другие. Она хочет простое торжество, что-то вроде свадьбы на ранчо,» — добавил он. При этом пока неизвестны ни даты торжества, ни место его проведения.

«Она никому ничего не говорила, потому что она очень скрытная. Так что это будут знать только их друзья, и то в самую последнюю минуту,» — заключил он.


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Добавлено: 01 апр 2018 в 00:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

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