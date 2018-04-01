МЧС увидело риск пожаров на соцобъектах в 30 регионах

МЧС заявило о высоком риске пожаров на соцобъектах с круглосуточным пребыванием людей более чем в 30 регионах России в 2018 году. Об этом говорится в докладе центра «Антистихия», который цитирует РИА Новости.

В список регионов вошли Москва и Санкт-Петербург, Московская область, Нижегородская, Владимирская и Самарская области, Ханты-Мансийский АО, Пермский край, Республики Татарстан, Дагестан, Чечня, Ингушетия. Опасную ситуацию констатировали в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, а также на Урале и в Дальневосточном федеральном округе.

«На критически важных и потенциально опасных объектах живут свыше 90 млн россиян, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС может достигать 1,5–2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 млрд руб.» — отметили в МЧС.