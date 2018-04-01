МЧС заявило о ручном управлении пожарной сигнализацией в ТЦ в Кемерово

Главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев заявил, что, когда начался пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», сигнализация работала в режиме ручного управления. Его слова приводит РИА Новости.

«По нашему мнению, сигнализация была переведена в ручное управление и сигнал "пожар" поступил к охраннику на пульт на первый этаж», — заявил Еникеев.

По его словам, автоматический режим позволил бы «мгновенно включиться системам дымоудаления, лифтам опуститься на первый этаж, а все эскалаторы должны были переключиться на спуск, двери эвакуационных выходов разблокированы».

«Но сигнализация находилась в ручном управлении, а потому охраннику самому нужно было нажимать на пульте кнопки оповещения, отключения лифтов и эскалаторов. Но он этого не сделал и не оповестил МЧС о пожаре», — отметил инспектор.