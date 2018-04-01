МИД Германии выступил за сотрудничество с Россией?

Евросоюз нуждается в сотрудничестве с Россией. Об этом заявил в интервью изданию Bild министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
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Он отметил, что Россия — важная опора мирового порядка. Сотрудничество с Москвой по вопросам прекращения вооруженных конфликтов и разоружения необходимо для ЕС, добавил глава МИД ФРГ.
Хайко отметил, что ЕС открыт для диалога и рассчитывает, что доверие будет постепенно восстановлено. Однако это произойдет в том случае, если и Россия со своей стороны к этому готова.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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