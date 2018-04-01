Минутка ретро: как начинался роман Леонардо ДиКаприо и Жизель Бундхен

Показать меню
Актуально
Никаких шуток: экс-директору «Уральских пельменей» Нетиевскому грозит реальный - 23:28 Никаких шуток: экс-директору «Уральских пельменей» Нетиевскому грозит реальный срок Суд Украины арестовал российский сейнер «Норд» - 23:42 Суд Украины арестовал российский сейнер «Норд» «Кровавая рвота»: Сестра Савченко рассказала о её состоянии после 8 дней - 00:14 «Кровавая рвота»: Сестра Савченко рассказала о её состоянии после 8 дней голодовки в СИЗО Прийти в себя после Бразилии и Франции: стартует 24-й тур ЧР по футболу - 00:21 Прийти в себя после Бразилии и Франции: стартует 24-й тур ЧР по футболу Профессиональный электромонтаж торговых помещений - 00:26 Профессиональный электромонтаж торговых помещений Посольство РФ в Британии требует допуск к дочери Скрипаля - 00:38 Посольство РФ в Британии требует допуск к дочери Скрипаля В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар - 00:43 В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар Досмотренный самолет «Аэрофлота» вылетел из Лондона в Москву - 00:56 Досмотренный самолет «Аэрофлота» вылетел из Лондона в Москву Пользователи соцсетей высмеяли прощание Дональда Трампа и Хоуп Хикс в Белом доме - 01:07 Пользователи соцсетей высмеяли прощание Дональда Трампа и Хоуп Хикс в Белом доме Из-за гамбургеров и пиццы страдают гормоны, - ученые - 01:37 Из-за гамбургеров и пиццы страдают гормоны, - ученые Суд арестовал задержанное в Азовском море российское судно - 01:44 Суд арестовал задержанное в Азовском море российское судно Мама Селены Гомес прокомментировала расставание своей дочери с Джастином Бибером - 02:37 Мама Селены Гомес прокомментировала расставание своей дочери с Джастином Бибером Порошенко готовится отдать Крым туркам - 02:44 Порошенко готовится отдать Крым туркам Франция рассказала о судьбе дальнейших отношений с Россией - 02:58 Франция рассказала о судьбе дальнейших отношений с Россией Трамп и Эрдоган обсудили региональные события и стратегическое партнерство - 03:02 Трамп и Эрдоган обсудили региональные события и стратегическое партнерство После «Зимней вишни»: включилась машина федерального возмездия - 03:09 После «Зимней вишни»: включилась машина федерального возмездия Следователи допросили совладельца «Суммы» - 03:56 Следователи допросили совладельца «Суммы»
» » Минутка ретро: как начинался роман Леонардо ДиКаприо и Жизель Бундхен

Минутка ретро: как начинался роман Леонардо ДиКаприо и Жизель Бундхен


Добавлено: 01 апр 2018 в 21:44, Категория: Шоу-бизнес
Минутка ретро: как начинался роман Леонардо ДиКаприо и Жизель Бундхен

Леонардо ДиКаприо и Жизель Бундхен

Леонардо ДиКаприо в свои 43 года продолжает оставаться одним из самых завидных женихов Голливуда — он красив, талантлив, успешен... и до сих пор не женат. Под его чары попадали Клэр Дейнс, Бар Рафаэли, Блейк Лайвли, Тони Гаррн и другие знаменитые красавицы, но никому из них так и не удалось его окольцевать. На днях ДиКаприо был замечен с новой возлюбленной — на этот раз он закрутил роман с аргентинской моделью Камилой Морроне и, если верить источникам, настроен в отношении нее крайне решительно. Мы же решили вспомнить об одном из самых ярких, эмоциональных и страстных романов в жизни актера, который едва не закончился свадьбой. Как развивались отношения Леонардо ДиКаприо и Жизель Бундхен и почему их пути все же разошлись, рассказываем в нашей постоянной рубрике на NEWSTES.RU.

Леонардо ДиКаприо и Жизель Бундхен

Как все начиналось

Леонардо ДиКаприо и Жизель Бундхен познакомились на одном из модных показов в 2000 году, когда актеру было 25 лет, а модели — 20. На тот момент сердце Жизель было несвободно, однако Лео этот факт ничуть не смутил. Ее красота так его поразила (что неудивительно, ведь в 1999 году ее назвали "Моделью года"), что он решил добиться Жизель во что бы то ни стало. Ее же перспектива встречаться с пусть и уже на тот момент очень успешным, но совсем непривлекательным (тогда ДиКаприо немного поправился) и боровшимся с депрессией на фоне расставания с бывшей возлюбленной актером ничуть не радовала. Отвечать взаимностью она ему не спешила.

Однако через два года все изменилось: Лео снялся в фильме "Банды Нью-Йорка" (Gangs of New York), который стал очень успешным, заметно постройнел, возмужал и сумел-таки очаровать Бундхен. Вскоре они стали вместе появляться на публике, где не стеснялись показывать свои чувства и радостные эмоции. Так начался их роман.

Что было дальше

Отношения пары стали развиваться стремительно. Лео вскоре познакомил Жизель со своей мамой, которая выбор сына одобрила, а затем во время поездки в Италию он, если верить источникам, сделал модели предложение и подарил ей кольцо с бриллиантом. Она, конечно же, ответила ему согласием, и казалось, все шло к свадьбе.

Жизель Бундхен и Леонардо ДиКаприо

В 2004 году журнал People назвал Леонардо ДиКаприо и Жизель Бундхен самой красивой парой, поклонники знаменитостей искренне за них радовались и очень ждали, когда же Лео наконец поведет свою возлюбленную к алтарю.

Но что-то пошло не так, и отношения звезд стали напоминать типичный бразильский сериал. Актер часто ревновал модель, ее же могло взбесить то, что он предпочитал иногда проводить вечер в компании друзей, нежели с ней. Сколько раз они расставались, а затем сходились вновь, не скажут не только самые преданные поклонники пары, но и, пожалуй, даже сами Лео и Жизель. Однажды после очередного такого расставания Жизель даже побрилась налысо — настолько эмоционально она переживала ссоры с ДиКаприо.

Я сразу же пожалела о своем поступке и улетела в Бразилию, чтобы спрятаться у родственников, пока волосы не отрастут. Больше я никогда так делать не буду,

— признавалась она. Правда, доказательств этого экспрессивного поступка Жизель нет — на публике она ни разу не появилась с короткими волосами.

Увы, все это привело к тому, что в 2005 году одна из самых ярких и красивых знаменитых пар рассталась.

Причины расставания

Почему именно расстались Жизель Бундхен и Леонардо ДиКаприо, неизвестно до сих пор. Среди главных причин их разрыва называют неверность актера и его, по мнению Жизель, неготовность к взрослой жизни (хоть он и сделал ей предложение, но к браку, как она считала, был не готов). Впрочем, говорят, что пара разошлась, потому что Жизель сильно обиделась на Лео, который не оценил ее дебютную роль в фильме "Нью-Йоркское такси" (Taxi), прямо заявив, что в кино ей сниматься не стоит. Эта версия звучит, конечно, совсем неубедительно, но, наверно, тоже вполне имеет право на существование. Кстати, существует и еще одно мнение. Говорили, что никакого романа между Лео и Жизель и вовсе не было, а их якобы взаимные чувства, которые они демонстрировали на публике, — это был все лишь удачный пиар-ход.

Что сейчас

Через пару лет после расставания с ДиКаприо Бундхен начала встречаться с игроком в американский футбол Томом Брэди. А в 2009 году она вышла за него замуж. В том же году у них родился сын Бенджамин, а еще спустя три года на свет появилась их дочь Вивиан. Несмотря на то что в прессе иногда появляются слухи о разводе пары, сами они их опровергают своим поведением, показывая нежные семейные снимки и публично признаваясь друг другу в любви.

Жизель Бундхен и Том Брэди
Жизель Бундхен с детьми

О бывшем возлюбленном, кстати, модель отзывается тепло и зла на него совсем не держит.

Лео действительно удивительный человек. Тогда мы оба были очень молоды. Просто не были созданы, чтобы быть парой, но я очень его уважаю и желаю ему только самого лучшего,

— признавалась она в старых интервью.

Жизель Бундхен

Лео же, как мы уже сказали, недавно закрутил новый роман. Неравнодушный к юным длинноногим красавицам, он и на этот раз выбрал девушку из мира моды, в которую, как говорят источники, влюбился как мальчишка. Удастся ли 20-летней Камиле Морроне сделать то, что не смогли до нее сделать более десяти звездных девушек — пойти вместе с Лео под венец, — большой вопрос.

Камилла Морроне

Материалы по теме:

Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне подтвердили свой роман, появившись вместе на публике
СМИ: 43-летний Леонардо ДиКаприо закрутил роман с 20-летней моделью Камилой Морроне
Романтика в Нью-Йорке: Леонардо ДиКаприо и Нина Агдал на ужине с другом
Леонардо ДиКаприо отдыхает на Сент Бартс без Келли Рорбах
Добавлено: 01 апр 2018 в 21:44, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Для чего нужна академическая одежда напрокат

Для чего нужна академическая одежда напрокат

Через украинскую границу пытался прорваться немец на велосипеде (ФОТО)

Через украинскую границу пытался прорваться немец на велосипеде (ФОТО)

Гидрографы Северного флота организовали «Плавучий университет» в Баренцевом море

Гидрографы Северного флота организовали «Плавучий университет» в Баренцевом море

Майли Сайрус отшлепал пасхальный кролик в фотосессии для Vogue

Майли Сайрус отшлепал пасхальный кролик в фотосессии для Vogue

Новости России
еще новости
«Зенит» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России

«Зенит» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России

Цивилев поручил выполнить обещания Тулеева, данные семьям жертв пожара

Цивилев поручил выполнить обещания Тулеева, данные семьям жертв пожара

Ушел из жизни академик РАН Владимир Накоряков

Ушел из жизни академик РАН Владимир Накоряков

Контракт на ремонт «Адмирала Кузнецова» подпишут в апреле

Контракт на ремонт «Адмирала Кузнецова» подпишут в апреле

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Минутка ретро: как начинался роман Леонардо ДиКаприо и Жизель Бундхен

Минутка ретро: как начинался роман Леонардо ДиКаприо и Жизель Бундхен

Пасхальное воскресенье: дочь Виктории Бекхэм нарисовала для нее открытку

Пасхальное воскресенье: дочь Виктории Бекхэм нарисовала для нее открытку

Самая остроумная пара Голливуда: как Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс троллят друг друга в соцсетях

Самая остроумная пара Голливуда: как Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс троллят друг друга в соцсетях

Ольга Жарикова считает Лену Хромину своей подругой

Ольга Жарикова считает Лену Хромину своей подругой

Новости политики
еще новости
Шабаш ведьм в Правительстве Москвы

Шабаш ведьм в Правительстве Москвы

Надежда Савченко голодовкой вызвала кровотечение – СМИ

Надежда Савченко голодовкой вызвала кровотечение – СМИ

Россия раздавит Великобританию в правовом поле

Россия раздавит Великобританию в правовом поле

Daily Mail назвало

Daily Mail назвало "циничными" 41 вопрос РФ к британским властям

Новости экономики
еще новости
Инфляция в России упадет до рекордного минимума

Инфляция в России упадет до рекордного минимума

Ryanair планирует трудоустроить 250 украинских IT-специалистов

Ryanair планирует трудоустроить 250 украинских IT-специалистов

США отказались «кормить» ООН

США отказались «кормить» ООН

Власть идет навстречу народу: Владимир Гройсман сделал важное заявление

Власть идет навстречу народу: Владимир Гройсман сделал важное заявление

Новости общества
еще новости
Командующий Северным флотом провёл совещание с представителями профсоюзов гражданского персонала

Командующий Северным флотом провёл совещание с представителями профсоюзов гражданского персонала

Команда Центрального военного округа лидирует во всеармейском конкурсе по ски-альпинизму «Саянский марш - 2018»

Команда Центрального военного округа лидирует во всеармейском конкурсе по ски-альпинизму «Саянский марш - 2018»

Ряды юнармейцев Амурской области пополнил отряд Ключевской школы

Ряды юнармейцев Амурской области пополнил отряд Ключевской школы

В ходе весенней призывной кампании Балтийский флот пополнят около пяти тыс. военнослужащих

В ходе весенней призывной кампании Балтийский флот пополнят около пяти тыс. военнослужащих

Происшествия
еще новости
В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Автобус с 18 пассажирами перевернулся на Ставрополье

Автобус с 18 пассажирами перевернулся на Ставрополье

В Румынии произошла авария на АЭС

В Румынии произошла авария на АЭС

Новости Украины
еще новости
Ходаковский: «Бандера придет — порядок наведет»

Ходаковский: «Бандера придет — порядок наведет»

В Украине с 1 апреля запретили массовый вылов рыбы

В Украине с 1 апреля запретили массовый вылов рыбы

В Мариуполе во время матча болельщики «Динамо» подрались с полицией

В Мариуполе во время матча болельщики «Динамо» подрались с полицией

Порошенко одним из первых прибыл на матч «Мариуполь

Порошенко одним из первых прибыл на матч «Мариуполь"-"Динамо»

Мировые новости
еще новости
Франция рассказала о судьбе дальнейших отношений с Россией

Франция рассказала о судьбе дальнейших отношений с Россией

Из-за гамбургеров и пиццы страдают гормоны, - ученые

Из-за гамбургеров и пиццы страдают гормоны, - ученые

Неожиданное развитие событий: США выведут свои войска из Сирии

Неожиданное развитие событий: США выведут свои войска из Сирии

Украинская армия несет потери: в штабе АТО сообщили плохие новости с Донбасса

Украинская армия несет потери: в штабе АТО сообщили плохие новости с Донбасса




Лента новостей
Антарктида це Украина! Киев выдавит Россию с рынка углеводородов (ФОТО, КАРТА) - 20:16 Антарктида це Украина! Киев выдавит Россию с рынка углеводородов (ФОТО, КАРТА)Пасхальное воскресенье: дочь Виктории Бекхэм нарисовала для нее открытку - 20:09 Пасхальное воскресенье: дочь Виктории Бекхэм нарисовала для нее открыткуАктивисты предложили решать вопрос подмосковных свалок на референдумах - 20:03 Активисты предложили решать вопрос подмосковных свалок на референдумах«Зенит» обыграл «Уфу» в матче РФПЛ - 20:03 «Зенит» обыграл «Уфу» в матче РФПЛПорошенко рассказал о давлении Меркель и Макрона на Путина из-за Донбасса - 20:02 Порошенко рассказал о давлении Меркель и Макрона на Путина из-за ДонбассаУчёные назвали дату столкновения астероида с Землёй - 19:59 Учёные назвали дату столкновения астероида с Землёй«Зенит» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России - 19:37 «Зенит» обыграл «Уфу» в матче чемпионата РоссииВ Одессе конфликт из-за упавшего балкона закончился стрельбой - 19:31 В Одессе конфликт из-за упавшего балкона закончился стрельбойШабаш ведьм в Правительстве Москвы - 19:07 Шабаш ведьм в Правительстве МосквыПятнадцать человек стали жертвами аварии в Кувейте - 19:02 Пятнадцать человек стали жертвами аварии в КувейтеНадежда Савченко голодовкой вызвала кровотечение – СМИ - 19:01 Надежда Савченко голодовкой вызвала кровотечение – СМИВелогонщик Ники Терпстра стал победителем "Тура Фландрии" - 18:49 Велогонщик Ники Терпстра стал победителем Украинские неонацисты могут получить американское оружие, несмотря на запрет (ВИДЕО) - 18:45 Украинские неонацисты могут получить американское оружие, несмотря на запрет (ВИДЕО)Самая остроумная пара Голливуда: как Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс троллят друг друга в соцсетях - 18:24 Самая остроумная пара Голливуда: как Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс троллят друг друга в соцсетях
Последние новости
Над Ниагарским водопадом туристы заметили сверкающий НЛО - 23:09 Над Ниагарским водопадом туристы заметили сверкающий НЛО Российские боксеры выиграли командный зачет юниорского первенства Европы - 23:07 Российские боксеры выиграли командный зачет юниорского первенства Европы Ходаковский: «Бандера придет — порядок наведет» - 22:37 Ходаковский: «Бандера придет — порядок наведет» Командующий Северным флотом провёл совещание с представителями профсоюзов гражданского персонала - 22:23 Командующий Северным флотом провёл совещание с представителями профсоюзов гражданского персонала Как военные США и России находились на грани столкновения в Сирии, — подробности - 21:56 Как военные США и России находились на грани столкновения в Сирии, — подробности Минутка ретро: как начинался роман Леонардо ДиКаприо и Жизель Бундхен - 21:44 Минутка ретро: как начинался роман Леонардо ДиКаприо и Жизель Бундхен Губанов: баскетболистам "Нижнего Новгорода" для побед нужно строить игру от защиты - 21:28 Губанов: баскетболистам Йеллоустоун готовит катастрофическое извержение в ближайшие десять лет – НАСА - 21:23 Йеллоустоун готовит катастрофическое извержение в ближайшие десять лет – НАСА Россия передала ОЗХО вопросы по делу об отравлении Скрипаля - 21:21 Россия передала ОЗХО вопросы по делу об отравлении Скрипаля МЧС заявило о ручном управлении пожарной сигнализацией в ТЦ в Кемерово - 21:20 МЧС заявило о ручном управлении пожарной сигнализацией в ТЦ в Кемерово Ляшко задекларировал больше доходов, чем Порошенко и Гройсман - 21:07 Ляшко задекларировал больше доходов, чем Порошенко и Гройсман В Украине с 1 апреля запретили массовый вылов рыбы - 20:52 В Украине с 1 апреля запретили массовый вылов рыбы Команда Центрального военного округа лидирует во всеармейском конкурсе по ски-альпинизму «Саянский - 20:28 Команда Центрального военного округа лидирует во всеармейском конкурсе по ски-альпинизму «Саянский марш - 2018»
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"