Минутка ретро: как начинался роман Леонардо ДиКаприо и Жизель Бундхен

Леонардо ДиКаприо и Жизель Бундхен

Леонардо ДиКаприо в свои 43 года продолжает оставаться одним из самых завидных женихов Голливуда — он красив, талантлив, успешен... и до сих пор не женат. Под его чары попадали Клэр Дейнс, Бар Рафаэли, Блейк Лайвли, Тони Гаррн и другие знаменитые красавицы, но никому из них так и не удалось его окольцевать. На днях ДиКаприо был замечен с новой возлюбленной — на этот раз он закрутил роман с аргентинской моделью Камилой Морроне и, если верить источникам, настроен в отношении нее крайне решительно. Мы же решили вспомнить об одном из самых ярких, эмоциональных и страстных романов в жизни актера, который едва не закончился свадьбой. Как развивались отношения Леонардо ДиКаприо и Жизель Бундхен и почему их пути все же разошлись, рассказываем в нашей постоянной рубрике на NEWSTES.RU.

Леонардо ДиКаприо и Жизель Бундхен

Как все начиналось

Леонардо ДиКаприо и Жизель Бундхен познакомились на одном из модных показов в 2000 году, когда актеру было 25 лет, а модели — 20. На тот момент сердце Жизель было несвободно, однако Лео этот факт ничуть не смутил. Ее красота так его поразила (что неудивительно, ведь в 1999 году ее назвали "Моделью года"), что он решил добиться Жизель во что бы то ни стало. Ее же перспектива встречаться с пусть и уже на тот момент очень успешным, но совсем непривлекательным (тогда ДиКаприо немного поправился) и боровшимся с депрессией на фоне расставания с бывшей возлюбленной актером ничуть не радовала. Отвечать взаимностью она ему не спешила.

Однако через два года все изменилось: Лео снялся в фильме "Банды Нью-Йорка" (Gangs of New York), который стал очень успешным, заметно постройнел, возмужал и сумел-таки очаровать Бундхен. Вскоре они стали вместе появляться на публике, где не стеснялись показывать свои чувства и радостные эмоции. Так начался их роман.

Что было дальше

Отношения пары стали развиваться стремительно. Лео вскоре познакомил Жизель со своей мамой, которая выбор сына одобрила, а затем во время поездки в Италию он, если верить источникам, сделал модели предложение и подарил ей кольцо с бриллиантом. Она, конечно же, ответила ему согласием, и казалось, все шло к свадьбе.

Жизель Бундхен и Леонардо ДиКаприо

В 2004 году журнал People назвал Леонардо ДиКаприо и Жизель Бундхен самой красивой парой, поклонники знаменитостей искренне за них радовались и очень ждали, когда же Лео наконец поведет свою возлюбленную к алтарю.

Но что-то пошло не так, и отношения звезд стали напоминать типичный бразильский сериал. Актер часто ревновал модель, ее же могло взбесить то, что он предпочитал иногда проводить вечер в компании друзей, нежели с ней. Сколько раз они расставались, а затем сходились вновь, не скажут не только самые преданные поклонники пары, но и, пожалуй, даже сами Лео и Жизель. Однажды после очередного такого расставания Жизель даже побрилась налысо — настолько эмоционально она переживала ссоры с ДиКаприо.

Я сразу же пожалела о своем поступке и улетела в Бразилию, чтобы спрятаться у родственников, пока волосы не отрастут. Больше я никогда так делать не буду,

— признавалась она. Правда, доказательств этого экспрессивного поступка Жизель нет — на публике она ни разу не появилась с короткими волосами.

Увы, все это привело к тому, что в 2005 году одна из самых ярких и красивых знаменитых пар рассталась.

Причины расставания

Почему именно расстались Жизель Бундхен и Леонардо ДиКаприо, неизвестно до сих пор. Среди главных причин их разрыва называют неверность актера и его, по мнению Жизель, неготовность к взрослой жизни (хоть он и сделал ей предложение, но к браку, как она считала, был не готов). Впрочем, говорят, что пара разошлась, потому что Жизель сильно обиделась на Лео, который не оценил ее дебютную роль в фильме "Нью-Йоркское такси" (Taxi), прямо заявив, что в кино ей сниматься не стоит. Эта версия звучит, конечно, совсем неубедительно, но, наверно, тоже вполне имеет право на существование. Кстати, существует и еще одно мнение. Говорили, что никакого романа между Лео и Жизель и вовсе не было, а их якобы взаимные чувства, которые они демонстрировали на публике, — это был все лишь удачный пиар-ход.

Что сейчас

Через пару лет после расставания с ДиКаприо Бундхен начала встречаться с игроком в американский футбол Томом Брэди. А в 2009 году она вышла за него замуж. В том же году у них родился сын Бенджамин, а еще спустя три года на свет появилась их дочь Вивиан. Несмотря на то что в прессе иногда появляются слухи о разводе пары, сами они их опровергают своим поведением, показывая нежные семейные снимки и публично признаваясь друг другу в любви.

Жизель Бундхен и Том БрэдиЖизель Бундхен с детьми

О бывшем возлюбленном, кстати, модель отзывается тепло и зла на него совсем не держит.

Лео действительно удивительный человек. Тогда мы оба были очень молоды. Просто не были созданы, чтобы быть парой, но я очень его уважаю и желаю ему только самого лучшего,

— признавалась она в старых интервью.

Жизель Бундхен

Лео же, как мы уже сказали, недавно закрутил новый роман. Неравнодушный к юным длинноногим красавицам, он и на этот раз выбрал девушку из мира моды, в которую, как говорят источники, влюбился как мальчишка. Удастся ли 20-летней Камиле Морроне сделать то, что не смогли до нее сделать более десяти звездных девушек — пойти вместе с Лео под венец, — большой вопрос.

Камилла Морроне